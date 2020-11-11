Бокс. "Короли нокаутов" определят лучшего в суперсреднем весе

Боксерская серия "Короли нокаутов Трофи" возвращается и очередной ее турнир пройдет 16 ноября. Состязания эти будут состоять из двух отделений. В одном примут участие восемь боксеров суперсреднего веса (до 76,5 кг), причем победитель станет известен в течение одного дня. Второе сведет на ринге известных тяжеловесов.

"Восьмерку" суперсреднего веса составили, с одной стороны, такие известные боксеры, как Максим Смирнов (на его счету 8 побед), Равшан Эргашев (5 побед и 0 поражений) и представитель Армении Арест Саакян (4-0). К "темным лошадкам" турнира стоит отнести Павла Лисенкова (2-0), Дениса Погодина (2-1), а также дебютантов – Магомеда Магомедова, Магомедбека Махмудова и Сергея Черняка.

В качестве промежуточных боев "восьмерки" запланированы не менее интересные поединки. Победитель первой в России "восьмерки" супер-тяжеловесов Виталий Кудухов из Владикавказа встретится с напористым боксером из Белоруссии, опытным Юрием Быховцевым. В другой паре основного карда встретятся Басир Абакаров и Дмитрий Левашов, обладающие внушительным размахом рук и убойным ударом.