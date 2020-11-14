Бокс. Тяжеловесы Сакулин и Царюк выйдут на ринг турнира "Короли нокаутов"

Большой вечер бокса пройдет в понедельник, 16 ноября. Турнир боксерской серии "Короли нокаутов Трофи" состоится без зрителей, но его формат и состав участников будет интересен фанатам единоборств. Восемь боксеров суперсреднего веса определят победителя серии за один день, а известные тяжеловесы "разбавят" это зрелище.

"Восьмерку" суперсреднего веса составили, с одной стороны, такие известные боксеры, как Максим Смирнов (на его счету 8 побед), Равшан Эргашев (5 побед и 0 поражений) и представитель Армении Арест Саакян (4-0). К "темным лошадкам" турнира стоит отнести Павла Лисенкова (2-0), Дениса Погодина (2-1), а также дебютантов – Магомеда Магомедова, Магомедбека Махмудова и Сергея Черняка.

В качестве промежуточных боев "восьмерки" запланированы не менее интересные поединки. Один из сильнейших воспитанников тамбовской школы бокса, не имеющий поражений Тимур Сакулин проведет 8-раундовый бой с хорошо обученным представителем питерской школы бокса Тимуром Царюком. А победитель первой в России "восьмерки" супер-тяжеловесов Виталий Кудухов из Владикавказа встретится с напористым боксером из Белоруссии, опытным Юрием Быховцевым.