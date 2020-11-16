16 ноября 2020 11:10 ГТРК "Мурман"

Атомоход "Арктика" вышел в первый рабочий рейс

Из порта Мурманск атомный ледокол "Арктика" направился к Карскому морю в свой первый рабочий рейс. Об этом сообщает ГТРК "Мурман" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Атомоход до середины декабря будет действовать на трассах Севморпути. Для пополнения запасов команда направится обратно в порт Мурманск, а к концу 2020 года возьмет курс на Северный морской путь. В арктике ледокол проведет зимне-весеннюю навигацию. отметили в Атомфлоте.

Напомним, атомный ледокол "Арктика" начали эксплуатировать 21 октября. На торжественном мероприятии присутствовал председатель правительства.

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