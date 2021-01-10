Лидер РБ уточнил, кто дергает за ниточки его главную противницу

Светлана Тихановская не самостоятельная фигура. Это голос тех, кто стоит за ней: финансирует и направляет, заявил Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

По мнению главы государства, направляют Тихановскую спецслужбы Литвы и Польши, также в этом процессе пытаются участвовать и украинские силовики. Однако всем руководят, конечно, Соединенные Штаты.

Лукашенко рассказал, что под Варшавой находится центр: в нем работают около 100 специалистов. Это и есть кукловоды, которые дергают за ниточки.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Свыше 80% граждан проголосовали за действующего главу государства Александра Лукашенко. За Тихановскую свои голоса отдали всего 10% белорусов.