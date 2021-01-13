Эксперт: национальный вопрос ведет к расколу США

Национальный вопрос в США может спровоцировать сецессию – выход отдельных штатов из состава единого государства. Такое мнение высказал преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО МИД РФ Сергей Филатов.

"У меня такое впечатление, что Америка может быть разодрана в клочья именно национальным вопросом", – сказал он в эфире программы "60 минут " на телеканале "Россия 1".

По словам Филатова, США "выпустили джина из бутылки": то, что произошло на митинге 6 января у здания Капитолия в Вашингтоне, – это ответ белых американцев на бесчинства, учиненные представителями цветного населения в городах США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Именно в этой связи эксперт не исключает возможность распада США на отдельные части.

В случае возникновения сепаратистских процессов и продолжения внутренних беспорядков в США эта страна, согласно прогнозу Филатова, может потерять свой статус мирового финансового лидера: деньги уйдут с Уолл-стрит, главного финансового и торгового центра планеты.

Говоря о том, почему демократы так боятся действующего президента США Дональда Трампа, преподаватель МГИМО высказал мнение, что у него, по всей видимости, "есть какой-то компромат на всю эту компанию".