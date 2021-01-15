Экс-советник президента России уволен из-за поста о выборах в США

Ваше мнение о выборах в США опасно для вашей работы. Выразивший сомнение в личном блоге в итогах американских президентских выборов экс-советник президента России по экономике Андрей Илларионов стал безработным. Он уволен после того, как назвал штурм Капитолия в Вашингтоне провокацией демократов. Уволен он не в России, а из американского экспертного Института Катона.

Имя Андрея Илларионова уже исчезло из списков экспертов с сайта Института Катона, отмечает РИА Новости. Кроме того, на личной страничке Илларионов уже представляется как бывший старший научный сотрудник. В Центре глобальной свободы и процветания Института Катона критиковавший неоднократно главу российского государства Владимира Путина эксперт проработал почти 15 лет. Но критиковать Путина – это одно, а вот сомневаться в итогах выборов президента США – это совсем другое. Институт Катона после публикации Илларионова в блоге начал служебное расследование.

Запись Андрей Илларионов опубликовал в блоге "Живого Журнала". В посте на LiveJournal события в Вашингтоне 6 января эксперт назвал "спецоперацией "Ловушка". Он добавил, что протесты были мирными, несмотря на провокации членов движения BLM. Активисты Black Lives Matter сами до этого неоднократно устраивали погромы по всем штатам и ставили полицейских на колени. Илларионов отметил, что единственное место, где была вспышка насилия – это восточная часть Капитолия, где оказались "несколько десятков хорошо экипированных и решительно настроенных лиц".

Бывший советник Путина по экономике отметил, что неизвестно, кто одержал победу на выборах в США, поскольку итоги подсчета бюллетеней оспариваются. По его мнению, руководство Демпартии США стремится установить свое монопольное господство, разрушая при этом ключевые политические и правовые институты США.

Институт Катона и его глава назвали штурм Капитолия атакой на конституцию США. Разночтения между руководством Института и его теперь уже бывшим сотрудником привели к кадровым изменениям. Штурм Капитолия должен был помешать конгрессменам утвердить победу демократа Джо Байдена. При этом Палата представителей конгресса обвинила Трампа в подстрекательстве к мятежу и проголосовала за его импичмент.