Футбольному "Ахмату" и ММА-лиге АСА заблокировали Youtube-каналы

Американская компания Google применила к футбольному клубу "Ахмат" и лиге смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA) новые санкции. Теперь у спортивных организаций из Чечни заблокированы Youtube-каналы.

При попытке зайти на любой из аккаунтов выдается 404-я ошибка. Вместо канала имеется надпись: "Эта страница недоступна". В грозненском футбольном клубе ситуацию пока никак не прокомментировали.

В АСА же санкции в виде блокировок Youtube-каналов считают незаконными. Такое мнение выразил президент лиги Алексей Яценко: "Владеющая видеохостингом Youtube американская корпорация незаконно заблокировала канал российской лиги АСА в связи с санкциями США. Без нормативного акта и суда они являются полностью незаконными. Нарушены права юридического лица, принципы состязательности и право на защиту".

"В данном случае санкции применены к спортивной организации, которая не нарушает права человека в РФ или за ее пределами. Заблокирвоав Youtube-канал, США нанесли ущерб интересам миллионов фанатов ММА, на протяжении многих лет следивших за выступлениями спортсменов на турнирах нашей лиги", – цитирует главу АСА пресс-служба лиги.

Напомним, что в декабре 2020 года стало известно о том, что "Ахмат" вместе с одноименным клубом по ММА и лигой АСА были включены в обновленную версию санкционного листа Министерства финансов США.