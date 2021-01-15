Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу "Ахмата"

Пресс-служба "Ахмата", Российская премьер-лига и Роскомнадзор отреагировали на блокировку со стороны YouTube официального сайта канала. Действия администрации видеохостинга названы неконструктивными

В пятницу администрация YouTube без всякого предупреждения заблокировала официальный канал грозненского "Ахмата". Также подвергся блокировке YouTube-канал промоутерской компании АСА, занимающейся смешанными единоборствами.

Роскомнадзор потребовал от Google, которому принадлежит сервис YouTube, восстановить доступ к каналам "Ахмата" и АСА. Российская премьер-лига назвала действия администрации, противоречащим базовым ценностям футбола. Болельщики "Ахмата" лишены возможности получать информацию о команде через популярный ресурс.

Пресс-служба "Ахмата" распространила заявление о безосновательности блокировки официального клубного YouTube-канала. При этом клуб заявил, что болельщики будут получать информацию в полном объеме.

В декабре 2020 года стало известно о том, что "Ахмат" вместе с одноименным клубом по ММА и лигой АСА были включены в обновленную версию санкционного листа Министерства финансов США.