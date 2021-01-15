Украинский журналист: прививаться от коронавируса поеду в Россию

Вакцина Pfaizer высокотехнологичный продукт и ей привьются, наверное, сотни миллионов человек. Но, как заявил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" украинский журналист и политик Анатолий Шарий, ему хотелось бы воспользоваться вакциной, которой уже привились его знакомые или люди, чьему экспертному мнению он доверяет. Пока этим условиям отвечает только "Спутник-V".

"С вакциной Pfaizer у меня нет такой истории, и здесь нет никакой политики, – пояснил Анатолий Шарий. – Это не значит, что я хочу ее "мочить".

Для Украины, к сожалению, отметил он, все, что связано с Россией, является политикой. В том числе и вакцина. "Украинским гражданам несколько месяцев откровенно врали, причем врало руководство государства, что они хотят только защитить население от непроверенной вакцины. А в итоге заключен контракт на китайскую вакцину, которая вообще не прошла никакой сертификации. У китайской вакцины гарантия, как у гранат в фильме "Брат-2" – 50 на 50, может сработать, а может и нет".