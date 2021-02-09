Песков: недоверие Киева к "Спутнику V" – это позиция меньшинства

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал позицию украинских властей по поводу российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Песков полагает, что мнение украинского руководства не отражает желания граждан страны.

"Очевидно, что на Украине есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной. И очевидно, что количество таких людей абсолютно немалое", – сказал он. По мнению Пескова, недоверие к российской вакцине – это "позиция меньшинства".

Пресс-секретарь президента России отметил, что Российский фонд прямых инвестиций, при содействии которого была создана вакцина, готов работать и с украинской стороной в случае ее заинтересованности.

"РФПИ рассматривает заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса от всех желающих", – сказал Песков каналу "Россия 24".

Позицию украинских властей прокомментировал также лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, слова украинского главы о российской вакцине не соответствуют позиции президента, который заботится о гражданах.

"Как можно? Весь мир хочет нашу вакцину… Да все лекарства – эксперименты. Все лекарства на 100 процентов не помогают, – приводит высказывание Жириновского РИА Новости. – Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь?"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность вакцинации украинцев российским препаратом "Спутник V". Он заявил, что "украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать​​​. По его словам, Киев будет закупать только безопасные препараты мировых производителей.

При этом авторитетный международный журнал The Lancet опубликовал промежуточный анализ результатов последней фазы клинических испытаний "Спутника V". Исследования показали, что эффективность препарата составляет 91,6 процента.