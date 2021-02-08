Украинцы не кролики: Зеленский объяснил отказ от "Спутника V"

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему граждане его страны не будут прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". По его словам, экспериментировать на украинцах нельзя, потому что они не кролики.

Владимир Зеленский считает, что подтверждением эффективности "Спутника V" была бы глобальная вакцинация населения страны, где и произвели лекарство. Украинский лидер отметил, что Киев будет закупать только безопасные лекарства мировых производителей, сообщает "Страна.ua".

По словам Зеленского, никакой официальной информации о том, что "Спутник V" эффективен на 91 процент, нет. Этого не подтвердили ни ВОЗ, ни мировые специалисты.

Сам президент Украины заявил о готовности привиться от коронавируса в прямом эфире первой вакциной, которая появится в стране. Таким лекарством станет Pfizer. Зеленский хочет личным примером показать людям, что вакцинация безопасна и она нужна.

Ранее авторитетный международный журнал The Lancet опубликовал промежуточный анализ результатов последней фазы клинических испытаний "Спутника V", согласно которым эффективность препарата составляет 91,6 процента. После публикации в Евросоюзе заявили о возможности регистрации лекарства на его территории.