Новый глава МИД Сирии попал под санкции ЕС

В санкционный список Евросоюза по Сирии попал новый глава сирийского Министерства иностранных дел Фейсал Микдад. Об этом сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Новый сирийский министр был назначен на пост в середине ноября 2020 года, после того, как умер бывший глава ведомства Валид Муаллем.

Санкции, введенные Европейским союзом, подразумевают, что тем, кто попал под ограничения, запрещен въезд в ЕС. Также должны быть заморожены их финансовые средства на территории союза.