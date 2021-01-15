Легендарную промзону снесут: в Москве придумали, как застроить Горбушку

Еще одну промышленную зону Москвы превратят в жилую. Речь о знаменитой "Горбушке". Столичные власти согласовали будущий проект многоэтажек, которые займут почти 500 тысяч квадратных метров. А вот бывший завод "Рубин", территорию которого на долгие годы занял центр притяжения любителей техники со всей страны, навсегда войдет в историю.

Легендарная Горбушка, первый отечественный мегамолл электроники, приговорена к сносу. На ее месте вырастут тысячи квадратных метров недвижимости

"Это строительство трех общественных жилых комплексов. Предполагается строительство двух школ, двух детских дошкольных учреждений", – говорит Дмитрий Савин, исполнительный директор Института комплексного развития территорий.

Сегодня Горбушка – это гигантский лабиринт торговых павильонов в бывших цехах завода телевизоров "Рубин". А начиналось все в конце 80-х годов с клуба любителей пластинок в ДК имени Горбунова, основанного водителем автобуса и инженером космического завода имени Хруничева.

"Собирались меломаны, обменивались винилом. Потом стали разрешены кооперативы, стало можно продавать", – вспоминает Алексей Ларин, продюсер ДК Горбунова.

Тогда же в ДК Горбунова начали устраивать рок-концерты: от Петра Мамонова до Бориса Гребенщикова и Вячеслава Бутусова. Развалы виниловых пластинок превратились в стихийный околомузыкальный рынок, который выплеснулся из фойе ДК в Филевский парк.

Собственно, рынок начинался именно с аллеи. Чем только здесь не торговали со столиков, с ящиков и просто с земли: дисками, магнитофонными и видеокассетами, кожей и цепями для рокеров. Но просто так встать со своим товаром было нельзя. Надо было заплатить пятерку, а то и червонец брутальным мужчинам в красных трениках.

Здесь с рук толкали и контрабанду, и порнографию. Столичные власти вынуждены были изгнать торговцев из парка. Но как только они перекочевали в пустующие заводские цеха, все продолжилось с новой силой. Полиция и ФСБ изымали контрафакт тоннами, но это не помогало.

Илья Воронин проработал на Горбушке пять лет и хорошо помнит, как кассеты и диски перестали покупать, и главным товаром Горбушки стала бытовая электроника.

"Вот ходил такой миф, что здесь можно купить первым то, что нельзя купить нигде. Вот я помню, знал людей лично, которые на руках возили первые айфоны, айпады сюда. Ездили в Дубай и там покупали", – вспоминает Илья Воронин, музыкальный журналист, книгоиздатель.

- Как вы думаете, нужно оставить Горбушку, не нужно?

- Это же бренд всемирный. Конечно. А чего, Горбушку во всем мире знают. Полжизни здесь прошло.

Но теперь и этот формат торговли устарел лет на 20. Пионер свободного рынка в СССР должен быть разрушен, чтобы уступить место современному городу-саду.

"Там станция "Фили", там – "Багратионовская". Очень хорошая транспортная доступность на общественном транспорте, и люди здесь могут жить без машин, это очень важно для города. Это территория, где очень удобно и комфортно жить", – объясняет архитектор Илья Заливухин.

Впрочем, у тех, кто испытывает ностальгию, услышав слово Горбушка, еще есть месяц-другой, чтобы приехать сюда и побродить по легендарному рынку.