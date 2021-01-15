Полузащитник "Зенита" купил телефон и приставку за полмиллиона рублей

Полузащитник "Зенита" Вендел приобрел телефон и игровую приставку. Покупки обошлись бразильцу в 500 тысяч рублей.

Во время перерыва в чемпионате полузащитник "Зенита" Вендел совершил две большие покупки, о которых поспешил сообщить в соцсетях. Бразилец приобрел золотой IPhone 12 и золотую же приставку PlayStation 5. Венделу пришлось выложить около полмиллиона рублей.

Вендел пришел в "Зенит" осенью из лиссабонского "Спортинга". В текущем чемпионате он выходил на поле в 6 матчах и отдал результативную передачу.