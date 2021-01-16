В Подмосковье судью задержали при получении взятки 13 миллионов

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию судьи Лыткаринского городского суда при получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС. По предварительной информации, служитель Фемиды за эти деньги обещал оказать помощь по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

Однако задержанным судья пробыл недолго. В связи с тем, что подозреваемый обладает особым статусом, правоохранители были вынуждены его отпустить.

В настоящее время дело находится в областном Следственном комитете, который должен будет обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей России с разрешением следствию возбудить в отношении подозреваемого уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По данным агентства, при передаче денег судье был также задержан адвокат, его роль в этом деле и дальнейшая судьба пока неизвестна.