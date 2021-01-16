Из Гондураса в США идут тысячи будущих американцев

Новый караван мигрантов из Гондураса выдвинулся к США, чтобы прибыть на границу после инаугурации нового президента. Пока он насчитывает чуть более 3000 человек, но по прогнозам может вырасти в несколько раз.

Сейчас караван движется в сторону Гватемалы, сообщает телеканал "Россия 24". Местные власти опасаются, что после прибытия мигрантов ситуация с безопасностью и пандемией в стране станет хуже. Всех желающих попасть в Гватемалу заставят пройти 15-дневный карантин. Правоохранителям на границе разрешили применять силу для разгона мигрантов.