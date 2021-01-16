Полицейские накрыли бордель в центре Москвы

В Хамовниках сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность притона для занятия проституцией, об этом в субботу, 16 января, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, под видом массажного салона в Сеченовском переулке действовал бордель, где клиентам оказывались услуги интимного характера.

На месте была задержана 38-летняя приезжая женщина-администратор, которая отвечала за функционирование заведения – следила за временем, собирала плату, отвечала на звонки клиентов и демонстрировала им женщин.

В настоящее время она стала фигурантом уголовного дела по статье об организации занятия проституцией.

Кроме того, в помещениях притона были задержаны работницы борделя в возрасте от 19 до 30 лет. В отношении них составлены административные протоколы за занятие проституцией.