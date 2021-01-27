В массажном салоне на юго-западе Москвы обнаружили бордель

Пять ночных бабочек и их администратора задержали в работавшем под вывеской массажного салона борделе на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудницы интим-сферы отделались штрафами, а вот их куратору грозит уголовное преследование, сообщили в столичном управлении МВД.

Судя по обнародованным стражами порядка кадрам, речь идет о салоне и мужском клубе Sova. Цены на массаж здесь начинаются от 2,5 тысячи рублей, однако есть программы ("Соблазн" и "До рассвета"), где просят 30 и 55 тысяч за полтора и три часа соответственно. Сам обстановка указывает на то, что сотрудницы жили тут же, хотя сами они в этом и не признались.

"Чтобы девушки отдыхали", – так 40-летняя администратор объяснила обилие двуспальных кроватей в помещении, разделенном на приватные комнаты.

За организацию занятия проституцией ей грозит до пяти лет в колонии. Кто выступил организатором криминального бизнеса, остается неизвестным.