Пожар в занзибарском отеле: комментарии посольства РФ и туристов

Посольство России в Танзании не получало сообщений от россиян после пожара в отеле на острове Занзибар, передает канал "Россия 24". Всех отдыхающих успели экстренно вывести на улицу, откуда они и засняли ЧП на камеры мобильных телефонов. Здание всего за несколько часов сгорело полностью. Как рассказывают очевидцы, сначала загорелось соседнее строение, а потом по крышам и пальмам огонь перекинулся на отель. Сейчас все туристы уже размещены в соседних гостиницах.

"Сегодня произошел пожар в отеле на Занзибаре, загорелся соседний отель, и огонь перекинулся на наш. Произошло возгорание из-за того, что в отеле производили строительные работы, видимо, какое-то замыкание произошло, я точно не знаю. Некоторые люди выбегали из домика кто в чем был, потому что горели легковоспламеняющиеся крыши. Мы проснулись в 3 часа ночи от крика персонала: "Русские, просыпайтесь!". Мы сначала не поняли, думали, это розыгрыш, а когда открыли входную дверь, увидели горящие домики", – говорит фотограф Матильда Швейн.