Огонь уничтожил отель на Занзибаре, где отдыхали туристы из России. Видео

В Сети появились кадры, запечатлевший пожар, произошедший в ночь на субботу, 16 января, на Занзибаре в отеле, где отдыхали российские туристы.

Как утверждает автор видео, огонь охватил и частично уничтожил пятизвездочную гостиницу Blue Bahari в Танзании, в которой находились россияне.

На записи видно, как горят постройки, и постояльцы эвакуируются из опасной зоны подальше от пылающих зданий.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, а отдыхающие были временно размещены в других отелях.