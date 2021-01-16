Тушить сгоревшие отели приезжала проблемная пожарная машина

Три российских туроператора – "Корал Трэвел", "Пегас Туристик" и "Аннекс Тур" – подтвердили, что их туристы находились в отелях "Оушн Пэрадайз Резорт" и "Туи Блю Бахари" на острове Занзибар, где минувшей ночью произошёл пожар. В первом отеле наши соотечественники занимали около ста номеров, во втором – около ста шестидесяти.

Возгорание произошло в пятизвездочном отеле "Туи Блю" на юго-западе Занзибара. В нем проживают 500 человек, в том числе, туристы из России. Всего через 27 минут после начала пожара дотла сгорела половина гостиницы.

"Сгорело из 25 домиков 18. Загорелся соседний отель "Оушн Пэрадайз", огонь перекинулся на другие здания, но никто не пострадал", – рассказала фотограф Матильда Швейн.

Очевидцы рассказали, что пожарные приехали очень поздно. Если быть точнее – на место прибыла всего одна пожарная машина. Более того, у прибывшего расчета были проблемы со шлангом, поэтому, в основном, они ждали, пока здание догорит и надеялись на дождь.

У многих людей в отеле сгорели личные вещи. Сейчас туристов, которые были в отеле во время пожара, развезли по другим гостиницам. По данным очевидцев, никому из них не понадобилась госпитализация.

Среди постояльцев сгоревшего отеля были и те, кто прождал 16 часов свой вылет на Занзибар из Москвы.