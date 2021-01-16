Задержан начальник норильского управления ГОЧС

О задержании начальника управления ГО и ЧС администрации Норильска сообщает Следственный комитет, чиновнику судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Подозреваемый задержан в рамках расследования гибели людей при сходе лавины 8 января. Людей, находившихся в незаконно построенном доме, завалило снегом в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная". В результате инцидента погибли муж, жена и их маленький сын. Второй сын-подросток выжил, но находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее под домашний арест также отправили оперативного дежурного диспетчерской службы. Следователи выяснили, что 30 декабря сотрудники местного главка МЧС дали прогноз об угрозе схода лавин. Однако этот прогноз не был включен дежурным в оперативную сводку в Норильске.