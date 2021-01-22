По делу о сходе лавины в Норильске задержан сотрудник городской администрации

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать резонансное дело о трагедии в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске. В пятницу, 22 января, стало известно о том, что у следствия появился новый подозреваемый.

Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, стражи порядка задержали главного специалиста отдела муниципального контроля городской администрации Норильска.

По версии правоохранителей, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ о халатности.

Напомним, что вечером 8 января в Норильске сошла лавина, которая снесла домики в районе местной турбазы. В одном из строений погибли три человека – мужчина, женщина и их маленький ребенок. Единственный выживший член семьи – 14-летний подросток, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Впоследствии было установлено, что здание было возведено самовольно, без получения соответствующей разрешительной документации. Земля, на которой велось строительство, была предоставлена городской администрацией.

Помимо этого СКР задержал нескольких дежурных единой дежурно-диспетчерской службы города Норильска и начальника норильского управления ГОЧС. Им также вменяется халатность – следователи полагают, что эти должностные лица не включили в сводку информацию от МЧС с предупреждением о наличии лавинной опасности, тем самым исключив возможность принятия превентивных мер.