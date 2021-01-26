Еще один сотрудник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины

Главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска задержан по делу о халатности, об этом стало известно во вторник, 26 января.

По данным Следственного комитета, в мае 2019 года задержанный проверял использование земельного участка в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", на котором самовольно было возведено здание.

По результатам проверки фигурант составил акт, в котором указал, что на осмотренной им земле нет никаких объектов недвижимого имущества. В результате этих действий незаконно построенный дом не был снесен и остался стоять на месте – до 8 января текущего года, когда его разрушила сошедшая лавина.

В тот день погиб отец семейства, его супруга и их маленький ребенок. Старший сын выжил и был спасен – 14-летнего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали еще одного сотрудника городской администрации.

Помимо этого, по уголовным делам, связанным с расследованием обстоятельств гибели людей под лавиной, проходят еще четыре человека – начальник норильского управления ГОЧС и дежурные городской единой дежурно-диспетчерской службы.

По версии следствия, эти должностные лица не включили в сводку информацию от МЧС, предупреждавшего о наличии лавинной опасности, и заинтересованные органы не смогли принять мер, которые могли бы предотвратить беду.