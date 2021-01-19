По резонансному делу о сходе лавины в Норильске прошли новые задержания

Правоохранительные органы задержали еще двух человек, подозреваемых в причастности к трагедии на горнолыжном комплексе в Норильске, где погибли три человека, об этом стало известно во вторник, 19 января.

По данным Следственного комитета, в рамках расследования уголовного дела о халатности, под домашний арест помещены 36-летний и 52-летний оперативные дежурные единой дежурно-диспетчерской службы города Норильска

Напомним, что ранее был задержан начальник норильского управления ГОЧС и еще один оперативный дежурный городской ЕДДС.

По версии следствия, эти должностные лица не включили в сводку предупреждение от МЧС России, в котором, начиная с 11 декабря минувшего года, говорилось о наличии лавинной опасности.

По этой причине заинтересованные структуры не были информированы об угрозе и не смогли принять превентивных мер, которые предотвратили бы ЧП, произошедшее 8 января в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", где снежная масса накрыла домики.

Тогда жертвами инцидента стали мужчина, женщина и их маленький ребенок. Единственный выживший член семьи – подросток четырнадцати лет, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как выяснилось впоследствии, домик, где погибли люди, был возведен самовольно без оформления соответствующей документации. Земля для строительства была получена аренду от городской администрации Норильска – этот факт также стал объектом пристального внимания следователей.

В действиях неустановленного пока должностного лица усмотрены признаки халатности и ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, возбуждено уголовное дело.