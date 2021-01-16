ФСИН опровергает суицид заключенного в столичном СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о ЧП с заключенным в СИЗО Москвы, такие данные приводит РИА Новости.

Во ФСИН отметили, что накануне в ряде СМИ появились сообщения о том, что один из заключенных Бутырской тюрьмы попытался совершить самоубийство, однако был спасен и помещен в больницу.

По утверждению пресс-службы регионального управления ведомства, в минувшую пятницу, 15 января, в изоляторах, расположенных на территории столичного региона, не было зафиксировано попыток суицида среди всех категорий содержащихся там лиц – подозреваемых, обвиняемых и осужденных.