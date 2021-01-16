На Байкале москвичка установила мировой рекорд по плаванию в ледяной воде

Жительница Москвы Екатерина Некрасова установила мировой рекорд на Байкале. Она проплыла 85 метров подо льдом озера без гидрокостюма. На данный момент это самый лучший результат среди женщин.

В момент заплыва температура воздуха в районе Байкала составляла около минус 30 градусов, а температура воды – всего 0,02 градуса тепла. Для человеческого организма это экстремальные условия.

Нейтральной температурой воды, при которой не охлаждается "ядро тела", является температура плюс 35 градусов. Если вода будет всего на два градуса холоднее, наше тело включает защиту от переохлаждения. Человек может переохладиться уже в воде с температурой 26 градусов. Адаптацию и восприятие низкой температуры можно тренировать. Ярким примером этому служат моржи и любители закалки.

Москвичка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд на соревнованиях "Рождество на Байкале", которые проходили в районе Малого моря. На достигнутом спортсменка останавливаться не собирается. В этом году она планирует преодолеть уже 100 метров без гидрокостюма.