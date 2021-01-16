Решение о "вакцинационных" бейджах пока не принято

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко опроверг собственное заявление о том, что правительство региона намерено выдавать привитым от коронавируса жителям бейджи, которые освободят от необходимости носить маски в общественных местах.

В субботу, 16 января, он сообщил, что сейчас в обществе идет обсуждение различных форм документа, подтверждающего вакцинацию. Это могут быть паспорта вакцинации, сертификаты, бейджи либо какие-то иные формы. Однако главное не это, а формирование коллективного иммунитета, возвращение к привычному укладу, нормализация жизни.

"Мы внимательно слушаем людей. Не посоветовавшись с обществом, никаких решений принимать не будем", – пообещал Лимаренко, чье обращение размещено на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

Он сообщил также, что в регион поступила очередная крупная партию вакцины от коронавируса – 9 тысяч комплектов.

Губернатор поблагодарил жителей, включившихся в процесс вакцинации, и еще раз напомнил, что прививка – дело сугубо добровольное, и никакое принуждение здесь категорически недопустимо.

Как ожидается, в Сахалинскую область ежемесячно будет поступать по 20 тысяч доз препарата. Первую прививку уже сделали около 2000 жителей, вторую – порядка 600, пишет ТАСС.