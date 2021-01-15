В НИЦ Гамалеи назвали странной идею бейджей для привившихся

Малоэффективной считает идею идентифицировать привитых от коронавируса людей при помощи бейджей ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Федор Лисицын. По его мнению, даже если бейджи будут с фотографией, то их все равно будут передавать друг другу.

"Не знаю, что из этого выйдет, ‑ отметил Федор Лисицын в эфире телеканала "Россия 24". ‑ Южно-Сахалинск попробует, посмотрим, что из этого получится".

Макет бейджа для привитых от коронавируса разработали на Сахалине. Это зеленый треугольник с основанием 10 сантиметров и высотой в 7 сантиметров с фамилией, именем и отчеством привитого и с датой прививки. Зеленый треугольник имеет три степени защиты: тиснение, голограмму и гильоширную сетку – это орнамент из переплетенных тонких фигурных линий.

Массовая вакцинация людей на Сахалине начнется 16 января 2021 года, сразу после того, как на остров поступит крупная партия из 9100 доз вакцины. На Сахалине первая прививка вакциной "Спутник V" сделана двум тысячам человек, вторую прививку получили около шести сотен человек.

Спецзнак на Сахалине привитым начнут выдавать уже с 18 января, но только тем, кто сделал оба прививочных укола, отметил зампред областного правительства Владимир Ющук.

При этом Минздрав России призвал вакцинированных продолжать носить маски.