Пункт о вакцинации предложили включить в трудовой договор

Предложение внести пункт о вакцинации от вирусов в трудовой договор прозвучало от иммунолога д.м.н. Владислава Жемчугова. По мнению медика, это просто необходимо для сотрудников, которым по долгу службы приходится контактировать с большим количеством людей.

Это актуально, например, для вузовских преподавателей, заявил Жемчугов и подчеркнул, что лично ему приходится общаться со 180 студентами. А если кто-то не хочет вакцинироваться и переболеть самостоятельно — пусть, это право каждого человека, добавил ученый, как передает ГМ.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил выдавать сертификат для привившихся от ковида и получить его международное признание, чтобы люди могли спокойно пересекать границу.