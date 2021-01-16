Российский штамм ковида оказался похож на норочий

Роспотребнадзор обнаружил уже 1,5 тысячи новых штаммов вируса в нашей стране, однако опасных изменений в них не найдено. Эти мутации не влияют на течение болезни.

Особый интерес вызвал случай, который описали ученые Сколковского института науки и технологий. Мутации коронавируса обнаружили у 47-летней женщины с диагнозом лимфома. То есть ее организм еще до момента заражения ковидом имел подавленный иммунитет. Пациентка заболела в апреле 20-го года. Результаты тестирования на коронавирус были положительными вплоть до 9 сентября. За время нахождения в теле женщины Sars-Cov-2 приобрел 18 новых мутаций. Среди них – две в гене S-белка – очень похожие на те, что были найдены у датских норок.

"У этой женщины мутация была такой же, как у вируса, который поражает норок. На ранних этапах болезни не было этой мутации, потом она появилась. Это интересное наблюдение", – отметил Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук.

Новый штамм уже нарекли российским по аналогии с британским штаммом коронавируса. В целом эксперты не исключают существования в России уникальной разновидности инфекции. Такую возможность в частности допустил и директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В этом, собственно, нет ничего удивительного. Свои особые штаммы уже появились в Бразилии, ЮАР, Японии. На днях два новых штамма COVID-19 обнаружили в США. Вирусологи поясняют, что изменчивость – обычное свойство любого вируса.

"Мутации – это то, что сопровождает жизнь вируса всегда и дает вирусу определенные преимущества. Когда в популяции возникают частицы с разными свойствами, дальше решает естественный отбор. То, что вирусу выгодно, сохраняется, что невыгодно, отбрасывается. И все эти мутации оказываются полезными для популяции", – пояснил Анатолий Альтштейн.

К слову, британский штамм коронавируса также мог появиться на свет, долгое время находясь в организме больного человека с ослабленным иммунитетом. Английские исследователи заявляют, что вирус почти в полтора-два раза стал более заразным. Это, безусловно, обеспечивает ему эволюционное преимущество для дальнейшего распространения. Однако важно отметить, что при этом не выросла его летальность. Это касается и других новых штаммов, обнаруженных в разных уголках мира. Способность вызывать тяжелую инфекцию, которая ведет к гибели зараженного организма, вирусу тоже не очень выгодна.

"При тяжелых заболеваниях погибает объект, в котором живет вирус, и дальше он передаваться не будет, потому что объект сожгут или зароют. В результате те вирусы, которые отличаются более свирепым нравом, имеют меньше шансов сохраниться", – рассказал Анатолий Альтштейн.

Этот тезис в очередной раз подтверждают последние исследования Роспотребнадзора. Вирус в России тоже подвергся изменениям. В настоящий момент в нашей стране прочитаны полные геномы более 1500 изолятов коронавируса. Но ни одна из новых мутаций не делает его более смертоносным.