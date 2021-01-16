Саудовская газета написала о "сирийском следе" в бейрутском взрыве

Сирийские бизнесмены могут быть причастны к закупке аммиачной селитры, которая хранилась в порту Бейрута и стала причиной взрыва в августе прошлого года, сообщает издание "Аш-Шарк аль-Аусат". В статье утверждается, что речь идет о близких к правительству Сирии фигурах: Джордже Хасвани, Имаде и Мудалляле Хури. Известно, что они занимались поставками в страну нефтепродуктов и других товаров из-за рубежа. Все они внесены в санкционные списки США.

Аммиачная селитра доставлена в порт Бейрута восемь лет назад на судне "Росус" и хранилась в амбаре № 12. Хранению опасного вещества не уделяли должного внимания, что и стало причиной мощного взрыва, эквивалентного 1,5 тысячи тонн тротила. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, погибли порядка 200 человек, ранены 6,5 тысячи человек, еще более 300 тысяч остались без крова.

Издание пишет, что сирийские бизнесмены использовали для доставки аммиачной селитры офшорную фирму Savaro limited, офис которой находится в Лондоне. Ранее на существование "сирийского следа" в деле о взрыве в порту Бейрута указал лидер Прогрессивно-социалистической партии Валид Джумблат. Он утверждал, что груз предназначался для сирийской армии, которая в тот период вела боевые действия против бандформирований в Хомсе. При этом Джумблат не привел конкретных свидетельств.

На этой неделе Интерпол объявил в международный розыск двух россиян – капитана Бориса Прокошева и владельца судна "Росус" из Хабаровска Игоря Гречушкина, проживающего на Кипре. Кроме того, в розыск объявлен гражданин Португалии Жоржи Морейру, который занимается торговлей нитратами.