Сотрудники ФСБ подпортили прокурору праздники

Сотрудники ФСБ, похоже, изрядно подпортили новогодние праздники районному прокурору из Саратова Андрею Пригарову. Его заподозрили в получении взятки и задержали незадолго до боя курантов. На этой неделе появилось еще одно уголовное дело, тоже из-за взятки. Пригаров ходил в суд как на работу: его то отправляли под домашний арест, то отпускали на свободу, то вновь пытались взять под стражу.

Сотрудники прокуратуры кировского района Саратова напряженно вглядываются в окна: высматривают, нет ли на горизонте их руководителя. Районный прокурор Андрей Пригаров не появлялся на службе с прошлого года. Незадолго до боя курантов у Андрея Викторовича начались новогодние приключения с криминальным уклоном. В период с декабря 2017 года по декабрь 2020 он получил от директора коммерческой организации, специализирующейся на оказании ритуальных услуг по погребению умерших, денежные средства в качестве взятки.

Синий автозак уже в 3-й раз за 2 недели привез Андрея Пригарова в суд. Сложности возникли с избранием меры пресечения прокурору. Сначала суд отправил его под домашний арест. Праздник пришлось отмечать в четырех стенах. Сразу после старого Нового года Пригаров опять пришел в суд – обжаловать решение служителей Фемиды.

На заседании прокурора ждал приятный сюрприз. Новогодний подарок от людей в мантии: "Постановление Волжского суда от 30 декабря в отношении Пригарова Андрея Викторовича отменить. Пригарова Андрея Викторовича из под домашнего ареста освободить".

Пока Андрей Викторович бился за свободу уголовные дела в отношении него росли как снежный ком. Из- под домашнего ареста прокурор вышел с приличным багажом претензий от следователей.

"В настоящий момент возбуждено 3 уголовных дела в отношении Пригарова. Они находятся в производстве. Более подробную информацию в настоящий момент я вам не могу дать в связи с необходимостью обеспечения тайны следствия", – заявил заместитель руководителя СУ СКР по Саратовской области Дмитрий Петряйкин.

На крыльце храма правосудия Пригаров, окрыленный свободой, произнес речь. Не забыл в ней и о высоком начальстве:

"Я, безусловно, рад, ну представляете, такая ситуация для меня, как для прокурора. 30 числа, когда меня задерживают, дома обыск, а там ребенок 10 лет, как какого-то бандита. Отвозят в ИВС и проводят со мной следственные действия. Я себя считаю невиновным, свою позицию буду отстаивать до конца. Хотелось бы воспользоваться случаем и поздравить коллег, руководителя Сергея Филиппенко с 12 января – Днем прокуратуры".

Про уголовные дела Андрея Пригарова известно немного. Следователи сообщили, что на протяжении трех лет – вплоть до задержания – прокурор мог получать взятки от представителей ритуального бизнеса. Набралось аж 15 миллионов рублей. Саратовские СМИ написали, что деньги прокурору якобы заносил директор муниципального предприятия "Ритуал" Михаил Шулекин. По странному стечению обстоятельств, с недавних пор в похоронной компании Шулекин больше не работает. Об этом сообщил директор ГБУ "Ритуал" Александр Носакивский.

Другой филиал компании располагается в 20 километрах от Саратова на территории Елшанского кладбища. Там удалось пообщаться с одним из сотрудников ритуального агентства. Мужчина попросил не показывать его лица и рассказал о коррупции в похоронном бизнесе региона:

"Вот эту я сам лично хоронил, блин. С этого 5 штук приподнял, с этого 8, по-моему. Чтобы здесь захоронить – это, считай, как хорошую квартиру в центре взять, блин… Можно похоронить вообще в любом месте, все зависит от денег, можно вообще старые убрать и на их месте похоронить".

По словам кладбищенского работника, тем, кто роет могилы и лично провожает усопших в последний путь, достаются копейки. Якобы начальство требует отдавать почти все деньги:

"Здесь покровительство, само собой, все с верхов. Администрации, людей в погонах и т.д. Не простые смертные этим заведуют, потому что здесь очень большие суммы, очень большие деньги".

В подтверждение своих слов мужчина зовет в гости и показывает ветхую квартиру. Говорит, заработанного хватает только на хлеб, водку и аренду квартиры – и то пополам с напарником.

Остается только догадываться, кто делит похоронные миллионы, о которых говорилось ранее. Судя по материалам уголовного дела в отношении прокурора Пригарова, часть грязных денег могла доставаться и ему. По некоторым данным, домашний арест Андрей Викторович мог отбывать вот в этом доме. Соседи сразу вспомнили соседа-прокурора, который никогда не здоровался и ездил на большой черной машине. По словам некоторых жильцов, не так давно Андрей Пригаров съехал. Якобы сменил квартиру на загородный коттедж.

Местные журналисты еще в 2012 году говорили, что прокурор Кировского района Саратова – очень обеспеченный человек. Тогда по версии СМИ, Андрей Пригаров якобы позволил себе неприлично дорогое путешествие. В Саратовской области давно идут информационные войны. Все воюют друг с другом. Некоторые телеграмм-каналы и СМИ, подконтрольные авторитетным бизнесменам, таким как бывший депутат Саратовской областной думы Сергей Курихин, используют любую возможность, чтобы уколоть прокуратуру. А прокуратура и другие силовые ведомства, в свою очередь, внимательно изучают бизнес-империю господина Курихина.

"Правда ли, в самый разгар мирового кризиса вы и ваша семья выезжали отпраздновать Новый год на Мальдивские острова, еще и с гувернанткой. Тогда как стоимость семейной путевки на Мальдивы под Новый год будет стоить не меньше миллиона?" – спросили прокурора.

Прокурор Пригаров тогда сделал вид, что не понимает о чем речь.

Второе дело о взятке, по которому проходит прокурор Пригаров, еще более темное. Известно только, что он якобы получил 15 миллионов от некого застройщика, опять-таки за общее покровительство. Вот как комментируют громкое дело коллеги в прокуратуре Саратовской области.

"Прокуратура Саратовской области ведет бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями коррупции, в том числе и в собственных рядах. Надзорное ведомство неукоснительно соблюдает требование генерального прокурора к служебному поведению сотрудников", – говорит помощник прокурора Саратовской области Ольга Федорова.

Вопросов в деле Андрея Пригарова становится все больше, окончательно избрать ему меру пресечения не удалось уже в третий раз. В субботу служители Фемиды приняли решение продлить срок задержания прокурора на 72 часа, по какой причине – пока не ясно.

Как новый год встретишь, так его и проведешь: эта поговорка как никогда актуальна сейчас для Андрея Пригарова. Бой курантов он хоть и выслушал дома, но уже находился под следствием, и, насколько оно затянется, прогнозировать сложно.