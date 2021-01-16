Дубль Перейры принес победу "Вест Бромвичу" в матче с "Вулверхэмптоном"

Футболисты "Вест Бромвича" в матче 19-го тура английской премьер-лиги на поле стадион "Молине" в Вулверхэмптоне обыграли местную одноименную команду – 3:2.

У победителей дубль оформил Матеус Перейра и единожды отличился Олувасемилого Аджайи, а у хозяев поля голами отметились Фабиу Силва и Вийи Боли.

"Вулверхэмптон" довел безвыигрышную серию в чемпионате страны до шести матчей и с 22 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, а "Вест Бромвич", одержавший первую победу в последних пяти встречах, расположился на 19-й строчке, имея в активе 11 баллов.