"Вулверхэмптон" прервал серию без побед в премьер-лиге, обыграв "Арсенал"

В рамках 22-го тура английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" на поле домашнего стадиона обыграл "Арсенал" – 2:1. "Волки" прервали безвыигрышную серию в турнире из восьми матчей – пять поражений, четыре ничьи.

У победителей голами отметились Рубен Невеш (45-я минута) и Жоау Моутинью (49), а у гостей единственный мяч забил Николя Пепе, открывший счет в игре на 32-й минуте.

Стоит отметить, что лондонцы доигрывали встречу в меньшинстве – на 45-й минуте красную карточку за грубую игру получил защитник Давид Луис, а на 72-й минуте – голкипер Бернд Лено за игру рукой за пределами штрафной.

"Вулверхэмптон" с 26 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице, а "Арсенал", прервавший беспроигрышную серию из семи матчей (пять побед, две ничьи), расположился на десятой строчке, имея в активе 31 балл.