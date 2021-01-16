В Нагасаки ввели режим ЧС

На территории японского города Нагасаки объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причина – резкий рост числа заражений коронавирусом.

Согласно данным Минздрава Японии и подсчетам местных СМИ, за последние сутки в стране выявлено 7 014 новых случаев заражения, 1 809 из них приходится на Токио.

Общее число заболевших COVID-19 в Японии достигло 325,49 тысячи человек, скончались почти 4,5 тысячи пациентов, выздоровели и выписались из больниц 244,6 тысячи человек.

Ранее правительство страны ввело режим ЧС на территории 11 префектур, в том числе Токио. Он подразумевает, что часть магазинов, рестораны, кинотеатры и другие развлекательные заведения должны закрываться не позднее 20 часов, 70% сотрудников учреждений и организаций переходят на удаленную работу. Вместе с тем школы закрываться не будут. Режим будет действовать до 7 февраля, пишет РИА Новости.