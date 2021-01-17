НХЛ. Георгиев, Панарин и Бучневич принесли "Рейнджерс" победу

Повторное дерби Нью-Йорка в рамках очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги принесло победу "Рейнджерс" над "Айлендерс" со счетом 5:0. Команда Артемия Панарина и Павла Бучневича взяла реванш за поражение на старте сезона, а россияне забили четыре гола из пяти.

Бучневич открыл счет, забил третий гол и помог Панарину установить окончательный результат голевым пасом. Артемий отличился дважды при счете 1:0 и 4:0. Еще одна шайба у "рейнджеров" на счету Какко.

Однако в этом матче еще было и очное противостояние двух российских вратарей. У победителей первый "сухой" матч в сезоне на счету Александра Георгиева, а вот голкипер "островитян" Илья Сорокин получил в свои ворота пять шайб. Стоит напомнить, что в первой игре этих же клубов победа была на стороне "Айлендерс" – 4:0.