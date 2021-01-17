Холлоуэй победил Каттара, установив рекорд UFC по количеству ударов

Американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй в главном поединке турнира UFC Fight Island 7 в Абу-Даби победил соотечественника Кэлвина Каттара единогласным решением судей.

В ходе пятираундового поединка 29-летний Холлоуэй нанес 445 значимых ударов, чем превзошел свой же рекорд UFC в 290 ударов. Для экс-чемпиона промоушена эта победа стала 22-й. Также на его счету шесть поражений.

Напомним, в предварительном карде турнира российский боец Рамазан Эмеев победил поляка Давида Заваду раздельным решением судей – 29-28, 28-29, 29-28.