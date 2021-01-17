Советский государственный и политический деятель, дипломат Рафик Нишанов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, Нишанов получает высокую награду за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.

Рафик Нишанов за годы своей работы занимал пост посла СССР в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике, а затем – советского посла в Иордании. Он также был министром иностранных дел Узбекской ССР и советником президента СССР.

Указ президента РФ подписан 15 января – в этот день Нишанову исполнилось 95 лет.