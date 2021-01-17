Российский врач спас девочку в небе над Атлантикой

Анестезиолог-реаниматолог Кузбасской областной клинической больницы Василий Жданов спас жизнь шестилетней девочке в самолете, который в то время пролетал над Атлантическим океаном. О подробностях происшествия врач рассказал в Instagram.

По сообщению Жданова, инцидент имел место 17 января на борту Боинга-777, следовавшего рейсом из Кайо-Коко (Куба) в Москву. Вскоре после взлета девочка пожаловалась на боль в ноге. Родители дали ей обезболивающее лекарство, однако через некоторое время у ребенка появились одышка, сыпь на теле, пульс стал нитевидным, сознание – спутанным.

Медик понял, что это признаки анафилактического шока, и оказал ребенку экстренную помощь. Через десять минут состояние девочки улучшилось, сознание прояснилось, потом она уснула.

Жданов поблагодарил за помощь свою супругу Наталью, а также летевшую тем же рейсом гинеколога Юлю из Челябинска.