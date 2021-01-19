Кемеровские врачи спасли ребенка в небе над Атлантикой

Кемеровские врачи предотвратили трагедию в небе. Во время авиарейса из Кубы в Москву они спасли жизнь шестилетнему ребенку. Ему грозила гибель из-за анафилактического шока.

Теперь Василий и Наталья Ждановы могут с полным правом именоваться врачами "высокого полета". Все произошло через час после взлета, когда уже самолет набрал положенный ему потолок в 10 тысяч метров. Свежайшие воспоминания о чудесном отдыхе прервало объявление о поиске врача среди пассажиров лайнера.

"Когда подошел, если честно обомлел. Потому что это оказался 6-летний ребенок, у которого сразу определялась клиника анафилактического шока. Была видна сыпь, одышка, она металась. Начала развиваться спутанность сознания", – вспоминает Василий Жданов, анестезиолог-реаниматолог ККБ имени С.В. Беляева.

Бортпроводников тоже готовят на случай подобной нештатной ситуации. В каждой авиакомпании есть курсы оказания первой помощи, летный персонал может даже принимать роды. Такое в полете тоже случается.

"Девушка рожает на борту. И нет близко никакого города, то есть час-полтора лететь… То проводники знают и понимают, как все это делать. Их этому учат, обучают. Им приходится самим принимать роды. Но серьезные операции, как этот анафилактический шок, они ничего по идее не имеют права сделать, кроме как совершить экстренную посадку", – поясняет Евгений Збродин, командир воздушного судна, пилот гражданской авиации.

"Рассматривать вариант с посадкой самолета просто бессмысленно. Там садиться было некуда – мы летели над Атлантикой. Пять минут неоказания помощи – и ребенок погибнет", – вспоминает Василий Жданов, анестезиолог-реаниматолог ККБ имени С.В. Беляева.

По словам врачей, в самолетной аптечке было все необходимое для решения проблемы. На помощь пришли коллега из Челябинска, летевшая тем же рейсом, и супруга Василия Наталья, тоже врач по специальности.

"Я слушала мужа и делала то, что он меня просил. Помогла ему катеризировать вену. Считала пульс. Мы оказывали помощь минут 20-30. Я не понимала сколько времени прошло", – вспоминает Наталья Жданова, детский эндокринолог поликлиники ККБ имени С.В. Беляева.

После введения препарата девочке стало лучше. Причиной критической ситуации, по мнению врачей, стала таблетка обезболивающего, которую дали родители. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют: в долгой дороге, особенно в самолете стараться не принимать лекарств, если нет угрозы жизни.