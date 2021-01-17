Серия "А". "Наполи" забил "Фиорентине" все, что мог

Футбольный "Наполи" в стартовом матче очередного игрового дня итальянской Серии "А" принимал "Фиорентину" и камня на камне не оставил от обороны гостей. Четыре мяча в первом тайме, два – во втором и "фиалки" проиграли с весьма неприличным счетом 0:6.

Впрочем, после первого гола Инсинье на 5-й минуте ничто не говорило о возможном разгроме, прошло еще добрых полчаса, пока Демме не удвоил счет. И вот тут, пожалуй, гости явно получили нокдаун, который в итоге вылился в голевой нокаут. Лосано и Залински до перерыва, Инсинье и Политано после установили итоговый результат.

И ведь нельзя сказать, что неаполитанцы имели громадный игровой перевес. Владение мячом гости не проиграли (50:50), а по ударам в сторону ворота уступили совсем немного – 7:10. Но из семи попаданий в створ "Наполи" забил 5 мячей (один гол Инсинье провел с пенальти), а вот у "фиалок" явно с этим не клеилось: всего 2 удара в створ и ни одного гола.