"Трактор" в Челябинске добился "сухой" победы над "Локомотивом"

Программа очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге продолжилась матчем в Челябинске между местным "Трактором" и ярославским "Локомотивом". Железнодорожники не сумели приспособиться к мощным действиям хозяев и пропустили в свои ворота четыре безответные шайбы – 0:4.

Надо сказать, что "трактористы" нанесли два удара уже в дебюте встречи: на 1-й минуте отличился Основин, а на 12-й – Гика. После этого игра несколько выровнялась, но "медведи" играли "по счету", а у ярославцев не ладилось в атаке. Когда в конце второго периода Пайлат сделал счет 3:0, стало ясно, что "Локо" обречен. В концовке встречи Ильин установил окончательный счет.