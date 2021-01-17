Акимова выступит на этапе биатлонного Кубка мира в Италии

Россиянка Татьяна Акимова, которая весьма внушительно выступила на стартовом этапе Кубка IBU в Германии, будет переведена в основной состав сборной России и оправится вместе с командой в итальянскую Антерсельву, где пройдет очередной этап биатлонного Кубка мира.

Как сообщил журналистам главный тренер сборной России Валерий Польховский, после завершения состязаний на Кубке IBU, сообщает Rusbiathlon.Ru, Акимова присоединится к женской сборной страны, которая с 21 по 24 января будет в предгорьях итальянских Альп бороться за призы Кубка мира.