Биатлонистка Акимова выступит на седьмом этапе Кубка мира

Биатлонистка Татьяна Акимова включена в состав сборной России на седьмой этап Кубка мира. Этап, который пройдет в итальянской Антерсельве с 21 по 24 января, включает в себя индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.

Тренерский штаб сборной России назвал имена спортсменов, которые выступят в Антерсельве. После некоторого перерыва в команду вернулась Татьяна Акимова. Также в качестве запасной в команду включена Ольга Мощенкова. Полностью состав женской сборной выглядит следующим образом – Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова.

В мужскую команду вызван в качестве запасного Илья Гаврилов. В Антерсельву отправятся Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Илья Гаврилов.