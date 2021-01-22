22 января 2021 20:01

Елисеев выступит в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону


EPA

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на мужскую эстафету на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянской Антерсельве. Гонка пройдет в субботу.

На первом этапе за россиян побежит Антон Бабиков. Пропустивший индивидуальную гонку Матвей Елисеев выступит на втором этапе. Победитель индивидуальной гонки Александр Логинов представит сборную России на третьем этапе. Завершать эстафету доверено Эдуарду Латыпову.

Гонка 4х7,5 км начнется 17.05. В 15.10 начнется гонка на 12,5 км с общего старта у женщин.

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