Елисеев выступит в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на мужскую эстафету на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянской Антерсельве. Гонка пройдет в субботу.

На первом этапе за россиян побежит Антон Бабиков. Пропустивший индивидуальную гонку Матвей Елисеев выступит на втором этапе. Победитель индивидуальной гонки Александр Логинов представит сборную России на третьем этапе. Завершать эстафету доверено Эдуарду Латыпову.

Гонка 4х7,5 км начнется 17.05. В 15.10 начнется гонка на 12,5 км с общего старта у женщин.