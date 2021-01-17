Помпео: мы делали правильные вещи

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Bloomberg заявил, что администрация Дональда Трампа за время своей работы сделала мир более безопасным, нежели несколько лет назад. Помпео надеется, что Байден продолжит политику Трампа.

В тоже время Помпео признал, что улучшить ситуацию на Украине так и не удалось.

Госсекретарь заявил, что США защищали Украину от различных угроз со стороны России, но конфликт в Донбассе все еще продолжается.

"Мы не добились значительного прогресса, и европейская дипломатия не добилась значительного прогресса", – сказал Помпео.

Трамп и его советники делали то, "что правильно для украинцев". К "правильным" поступкам Помпео отнес санкции против газопровода "Северный поток 2" и поставку украинской армии летального вооружения.