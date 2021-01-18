Маленькому выдренку из красноярского зоопарка не могут определить пол

Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" показал, как вырос местный обитатель – детеныш выдры. Малыш появился на свет в конце сентября, напоминает ГТРК "Красноярск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Родителями стали пара Ассоль и Грей.

До сих пор у маленького выдрёнка нет имени. Дело в том, что зоологи пока не могут понять, какого пола их питомец. Между тем, ему уже исполнилось 3,5 месяца. Малыш быстро растет и почти стал размером с маму. Он уже самостоятельно питается мясом и рыбой. Как продемонстрировали сотрудники зоопарка, зверёк даже иногда один выходит погулять из домика.