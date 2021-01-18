"Челси" собирается купить Холанда

Эрлинг Холанд может перебраться в английскую премьер-лигу ближайшим летом. В услугах нападающего "Боруссии" заинтересован лондонский "Челси".

"Челси" твердо намерен приобрести Эрлинга Холанда ближайшим летом. Лондонцы готовы заплатить за 20-летнего норвежца около 100 миллионов евро. Холанд может стать самым дорогим футболистом в истории клуба. Пока рекорд принадлежит немцу Каю Хаверцу, купленного прошлым летом у "Байера" за 80 миллионов.

Как сообщает Чемпионат.com, в контракте Холанда есть пункт, согласно которому он может быть продан "Боруссией" за 75 миллионов евро. Но это возможно в 2022 году. Чтобы приобрести норвежца ближайшим летом, "Челси" придется заплатить большую, чем 75 миллионов сумму.