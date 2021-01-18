Россия призвала Израиль не использовать Сирию как арену для конфликта с Ираном

Если на территории Сирии находится что-то, угрожающее Израилю, то Тель-Авив может передать эту информацию Москве, и России примет меры по нейтрализации опасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Россия не хочет, чтобы сирийская территория использовалась против Израиля, либо, как многим того хотелось бы, сирийская территория использовалась как арена ирано-израильского противостояния, столкновения между Ираном и Израилем", – цитирует Лаврова телеканал "Россия 24".

Напомним, 13 января ВВС Израиля снова нанесли удары по территории Сирии. Авиация еврейского государства атаковала склады с боеприпасами и военные позиции в районе городов Бу-Кемаль и Дейр-эз-Зор. При этом погибли 57 человек, среди которых сирийские военнослужащие и бойцы проиранских формирований, которые сражаются на стороне официального правительства Арабской Республики.